Задают тренд не только в футболе: голосование за самого стильного игрока

Всемирный день футбола ежегодно отмечают 10 декабря. Для многих миллионов это уже давно не просто игра, а стиль жизни.

Футболистов, которые демонстрируют феноменальные навыки на поле и радуют фанатов феерией голов, возвеличивают до уровня олимпийских богов. Во время социальных сетей у них есть миллионы подписчиков в своих аккаунтах, фанаты придумывают о них песни, рисуют муралы с их изображениями и устанавливают памятники при жизни.

Юные футболисты равняются на своих кумиров, пытаясь повторить не только их финты или празднование голов, но и подражают стилю одежды, прически и тому подобное.

Факты ICTV сделали тест, где собрали десять мировых игроков в футбол и предлагают выбрать самого стильного из них.

Футболисты и фанаты – неотъемлемая часть игры. Большинство болельщиков любят футбол не углубляясь в его сложность, которая заключается в тренерских уловках и стратегиях. Они просто смотрят игру и радуются зрелищу, виртуозности футболистов, азарту на поле и невероятным моментам, переворачивающим ход матча с ног на голову.

Мы также вспомнили пять матчей с переломными моментами, которые заставляли плакать от счастья одних фанатов и смаковать горечь поражения других.