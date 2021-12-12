Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Украинка Гангур завоевала золото чемпионата мира по тяжелой атлетике

Юлия Соколова редактор ленты
Марія Гангур

Украинская тяжелоатлетка Мария Гангур завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Украинская спортсменка выступала в весовой категории до 59 кг. Она завоевала золотую награду в упражнении рывок, покорив вес 101 кг.

Гангур совершила три чистых попытки и показала результат, который не смогли повторить соперницы.

Серебряная награда – у спортсменки Куо Син Чжунь (Тайвань), а бронза – у представительницы России Ольги Тё.

В то же время по сумме двоеборья (в рывке и толчке) Мария Гангур остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место с результатом 215 кг.

Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Украинка Гангур завоевала золото чемпионата мира по тяжелой атлетике / 7 фотографий

Следует отметить, что для сборной Украины это уже третья медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Ранее украинка Светлана Самуляк, выступавшая в весовой категории до 55 кг, завоевала бронзу по сумме двоеборья (201 кг) и серебряную награду в рывке (91 кг).

Світлана Самуляк

Светлана Самуляк

Чемпионат мира среди мужчин и женщин в Ташкенте продлится до 17 декабря. Сборную Украины на нем представляют восемь спортсменов.

Недавно украинцы на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду завоевали пять золотых, три серебряных и одну бронзовую награду и заняли первое место в медальном зачете.

А 10 декабря две украинские спортсменки завоевали золото и бронзу кубка мира по фристайлу (лыжной акробатике) в Финляндии.

Источник: НОК Украины, Федерация тяжелой атлетики Украины

Фото: НОК Украины, Федерация тяжелой атлетики Украины

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка