Украинская тяжелоатлетка Мария Гангур завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Украинская спортсменка выступала в весовой категории до 59 кг. Она завоевала золотую награду в упражнении рывок, покорив вес 101 кг.

Гангур совершила три чистых попытки и показала результат, который не смогли повторить соперницы.

Серебряная награда – у спортсменки Куо Син Чжунь (Тайвань), а бронза – у представительницы России Ольги Тё.

В то же время по сумме двоеборья (в рывке и толчке) Мария Гангур остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место с результатом 215 кг.

Украинка Гангур завоевала золото чемпионата мира по тяжелой атлетике / 7 фотографий

Следует отметить, что для сборной Украины это уже третья медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Ранее украинка Светлана Самуляк, выступавшая в весовой категории до 55 кг, завоевала бронзу по сумме двоеборья (201 кг) и серебряную награду в рывке (91 кг).

Светлана Самуляк

Чемпионат мира среди мужчин и женщин в Ташкенте продлится до 17 декабря. Сборную Украины на нем представляют восемь спортсменов.

Недавно украинцы на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду завоевали пять золотых, три серебряных и одну бронзовую награду и заняли первое место в медальном зачете.

А 10 декабря две украинские спортсменки завоевали золото и бронзу кубка мира по фристайлу (лыжной акробатике) в Финляндии.

Источник: НОК Украины, Федерация тяжелой атлетики Украины

Фото: НОК Украины, Федерация тяжелой атлетики Украины