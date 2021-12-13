Мадридский Реал рассматривает возможность подачи протеста на результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Руководство королевского клуба настаивает, что их пара с португальской Бенфикой сформировали до того, как начались ошибки во время процедуры жеребьевки.

Во время проведения первой жеребьевки одну из пар 1/8 финала в пару к испанскому Вильярреалу случайно вытащили английский Манчестер Юнайтед, хотя эти команды встречались между собой на стадии группового этапа турнира.

По регламенту соревнований команды из одной группы и футбольной ассоциации не могут встретиться на этой стадии. Именно поэтому в УЕФА было принято решение провести повторную процедуру.

По результатам повторной жеребьевки ЛЧ новым соперником мадридского клуба стал французский ПСЖ, а Бенфика сыграет с нидерландским Аяксом.

Финал Лиги чемпионов в 2022 году состоится в Санкт-Петербурге (Россия) на стадионе Газпром Арена.