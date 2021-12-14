В США завершился многолетний судебный иск по обвинениям в сексуальном насилии бывшего врача национальной сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Сотням его жертв выплатят $380 млн.

Пострадавшие достигли соглашения о сумме компенсации с Федерацией гимнастики США, Олимпийским и Паралимпийским комитетами и их страховыми компаниями. Мировое соглашение подтвердили в ходе слушания в федеральном суде по делам о банкротстве в Индианаполисе.

— Это урегулирование является результатом храбрости сотен жертв, которые, несмотря на юридические препятствия и большие деньги, решили не молчать. Сила их истории победила, — сказал адвокат истцов Джон Мэнли.

Мировое соглашение будет покрывать иски более 500 женщин. Среди пострадавших – золотые медалистки Олимпийских игр Симона Байлз, Эли Райсман и Маккайла Марони. Эти гимнастки являются одними из известнейших жертв насилия со стороны Ларри Нассара. Все трое свидетельствовали об издевательствах, которые они испытали, во время слушаний в Сенате этого года.

Пока неизвестно, сколько каждая девушка получит — это зависит от совокупности факторов, однако эта сумма является одной из крупнейших в мире, которые когда-либо выплачивали жертвам сексуального насилия.

58-летний Ларри Нассар отбывает де-факто пожизненное заключение за многочисленные случаи сексуального домогательства и насилия над несовершеннолетними членами сборной США по спортивной гимнастике.

В сексуальном насилии Нассара обвинили сотни спортсменок. В январе 2018 года его приговорили к 175 годам тюрьмы. Ларри Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств. Ранее его приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.