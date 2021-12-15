Андрей Шевченко одержал первую победу в качестве главного тренера итальянского футбольного клуба Дженоа.
Во вторник, 14 декабря, во втором раунде кубка Италии Дженоа (Генуя) обыграла ФК Салернитана (Салерно) со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал 27-летний нападающий Дженоа Калеб Экубан.
До этого под руководством украинца Дженоа сыграла один матч в ничью и получила четыре поражения.
Напомним, Андрей Шевченко был главным тренером сборной Украины последние пять лет, однако в начале августа сообщил, что уходит с поста.
Вскоре временным исполняющим обязанности главного тренера назначили Александра Петракова.
Уже в ноябре Андрей Шевченко возглавил тренерский штаб Дженоа – команды Серии А из Италии. Украинец подписал контракт с клубом до 30 июня 2024 года.
Шевченко заявил, что надеется работать в команде долго и преследует цель остаться в Серии А. Первый матч Дженоа под руководством Шевченко состоялся 21 ноября против римской Ромы. Тогда генуэзский клуб проиграл со счетом 2:0.
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Фото: Genoa CFC