Форвард каталонской Барселоны Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры игрока. Об этом он сообщил во время специальной пресс-конференции на Камп Ноу.

Футболисту было очень тяжело сдержать слезы и начать свое выступление. Аргентинец решил повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем.

– Я решил прекратить профессионально играть в футбол. Это очень трудный момент для меня. Я иду на такой шаг из-за здоровья, ввиду возникших у меня проблем. Медики сказали, что лучшее решение – завершить карьеру. Неделю назад я принял решение и теперь хочу сообщить о нем общественности, — сказал Агуэро.

В последний раз Агуэро выходил на поле 30 октября в матче чемпионата Испании против Алавеса. Форвард не смог завершить встречу и в конце первого тайма просигнализировал арбитру, что ему плохо.

Агуэро перешел в Барселону летом из Манчестер Сити и успел сыграть за блаугранас только пять матчей, при этом он лишь один раз провел на поле все 90 минут. Футболист еще выступал за аргентинский Индепендьенте и мадридский Атлетико, а также представлял национальную сборную Аргентины.

Среди клубных титулов в его активе трофеи Лига Европы и Суперкубка УЕФА, пять чемпионств в АПЛ, шесть побед в Кубке английской лиги, одна в Кубке Англии, три в Суперкубке Англии. Вместе со сборной Аргентины Серхио выиграл Олимпиаду-2008 и Кубок Америки-2021.