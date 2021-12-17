Футболист Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес рассекретили пол своих будущих детей.

Для этого пара устроила гендер-вечеринку, а помогали им в этом старшие дети португальской звезды. Коротенький снятый процесс с вечеринки опубликовали Джорджина и Криштиану.

— Где начинается жизнь, а любовь никогда не заканчивается, — так подписала пара соответствующее видео в Instagram.

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В нем можно увидеть, как старшие дети Роналду – Криштиану-младший, Ева, Матео и Алана Мартина синхронно лопнули черные шарики, из которых полетело розовое и голубое конфетти.

Это значит, что Криштиану и Джорджину ожидают мальчика и девочку.

О том, что Роналду и Родригес ожидают двойню стало известно в октябре 2021 года. Об этом футболист сообщил в социальных сетях, прикрепив на пост совместное фото с любимой и снимком УЗИ.

Известно, что футболист познакомился со своей любимой в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде, где Джорджина работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.