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Гол и ассист: Яремчук помог Бенфике разгромить Маритиму

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Роман Яремчук

Лиссабонская Бенфика, в составе которой играет украинский форвард Роман Яремчук, разгромила Маритиму со счетом 7:1.

Украинец в этом матче отличился голом и голевой передачей, тем самым прервав свою сухую в чемпионате Португалии.

Уже на третьей минуте Нуньес забил первый гол, а к 18-й минуте в его активе уже был дубль. На 34 минуте счет уже был 3:0 – Отличился Жилберту.

Во втором тайме результативными действиями отметился и Яремчук – сначала он на 48-й минуте ассистировал Рафе Сильве, а на 57-й забил сам. Кроме того, по голу на свой счет записали Рамос и Сеферович, а на 81 гол престижа за Маритиму забил Алипур.

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Чемпионат Португалии, 15 тур

Бенфика – Маритиму – 7:1

Голы: Нуньес, 3, 18, Жилберту, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Рамос, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81.

Напомним, ранее украинский левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поучаствовал в разгроме Ньюкасла на его же поле.

Сам украинец провел на поле все 90 минут и записал в свой актив голевую передачу на Рияда Манеша.

Кроме того, Зинченко также поучаствовал в забитом мяче Рубена Диаша. Также по мячу забил Жоау Канселу и Рахим Стерлинг.

Фото: УАФ

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