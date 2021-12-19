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Факты / Спорт

Украинец Беринчик победил российского боксера и защитил титул чемпиона

Юля Захарченко редактор ленты
Украинец Беринчик победил российского боксера и защитил титул чемпиона

Украинский боксер Денис Беринчик одержал уже 16-ю победу на профессиональном ринге. Спортсмен победил россиянина Ису Чаниева в рамках вечера бокса.

По мнению зрителей, украинец доминировал и владел инициативой на протяжении всех 12 раундов с россиянином.

Во время шестого Раунда соперник ударил в нос украинскому спортсмену, из-за чего у него пошла кровь.

Однако боксер решил, что не будет терпеть такого и во время девятого раунда ударил Чаниева в лицо, которое вскоре стало похожим на одно кровавое пятно.

Согласно единогласному решению судей, украинский спортсмен завоевал победу в бою с соперником: 116-112, 118-110, 118-111.

Беринчик защитил свой титул интернационального чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

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Фото: Getty Images

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