Украинский боксер Денис Беринчик одержал уже 16-ю победу на профессиональном ринге. Спортсмен победил россиянина Ису Чаниева в рамках вечера бокса.

По мнению зрителей, украинец доминировал и владел инициативой на протяжении всех 12 раундов с россиянином.

Во время шестого Раунда соперник ударил в нос украинскому спортсмену, из-за чего у него пошла кровь.

Однако боксер решил, что не будет терпеть такого и во время девятого раунда ударил Чаниева в лицо, которое вскоре стало похожим на одно кровавое пятно.

Согласно единогласному решению судей, украинский спортсмен завоевал победу в бою с соперником: 116-112, 118-110, 118-111.

Беринчик защитил свой титул интернационального чемпиона мира по версии WBO в легком весе.