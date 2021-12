Дело Пэн Шуай: теннисистка отказалась от своих слов о домогательстве

Звезда китайского тенниса Пэн Шуай дала первое интервью после того, как обвинила бывшего высокопоставленного политика КНР в принуждении к сексу. В видеоинтервью сингапурской газете Lianhe Zaobao она опровергла свои слова.

Пэн Шуай сказала, что было “много недоразумений” по поводу ее поста в социальной сети Weibo.

Она также опровергла сообщение о том, что она была под наблюдением: Зачем кому-то контролировать (меня, – Ред.)? Я всегда была очень свободна.

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что все еще озабочена тем, что она подвергается цензуре со стороны государства.

Lianhe Zaobao читают в материковом Китае, и в последние годы издание славится своим пропекинским освещением. Интервью было проведено во время спортивного события в Шанхае, где она появилась с другими спортсменами, среди которых был бывший баскетболист НБА Яо Мин.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021