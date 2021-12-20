Дело Пэн Шуай: теннисистка отказалась от своих слов о домогательстве

Звезда китайского тенниса Пэн Шуай дала первое интервью после того, как обвинила бывшего высокопоставленного политика КНР в принуждении к сексу. В видеоинтервью сингапурской газете Lianhe Zaobao она опровергла свои слова.

Пэн Шуай сказала, что было “много недоразумений” по поводу ее поста в социальной сети Weibo.

– Я никогда не говорила и не писала о том, что кто-то принуждал меня к сексу. Это следует очень четко подчеркнуть, — сказала она.

Она также опровергла сообщение о том, что она была под наблюдением: Зачем кому-то контролировать (меня, – Ред.)? Я всегда была очень свободна.

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что все еще озабочена тем, что она подвергается цензуре со стороны государства.

Lianhe Zaobao читают в материковом Китае, и в последние годы издание славится своим пропекинским освещением. Интервью было проведено во время спортивного события в Шанхае, где она появилась с другими спортсменами, среди которых был бывший баскетболист НБА Яо Мин.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

В начале ноября Шуай опубликовала пост в Weibo, в котором заявила, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 годах. Этот политик – близкий соратник главы КНР Си Цзиньпина.

Шуай быстро удалила уведомление, но его успело прочесть огромное количество пользователей. После этого теннисистка перестала выходить на связь.

Теннисистка впервые вышла на связь 22 ноября после исчезновения из публичного пространства. Она пообщалась через видеосвязь с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.