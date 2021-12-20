Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Дело Пэн Шуай: теннисистка отказалась от своих слов о домогательстве

Мария Степанюк редактор ленты
Пен Шуай

Звезда китайского тенниса Пэн Шуай дала первое интервью после того, как обвинила бывшего высокопоставленного политика КНР в принуждении к сексу. В видеоинтервью сингапурской газете Lianhe Zaobao она опровергла свои слова.

Пэн Шуай сказала, что было “много недоразумений” по поводу ее поста в социальной сети Weibo.

– Я никогда не говорила и не писала о том, что кто-то принуждал меня к сексу. Это следует очень четко подчеркнуть, — сказала она.

Она также опровергла сообщение о том, что она была под наблюдением: Зачем кому-то контролировать (меня, – Ред.)? Я всегда была очень свободна.

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что все еще озабочена тем, что она подвергается цензуре со стороны государства.

Lianhe Zaobao читают в материковом Китае, и в последние годы издание славится своим пропекинским освещением. Интервью было проведено во время спортивного события в Шанхае, где она появилась с другими спортсменами, среди которых был бывший баскетболист НБА Яо Мин.

В начале ноября Шуай опубликовала пост в Weibo, в котором заявила, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 годах. Этот политик – близкий соратник главы КНР Си Цзиньпина.

Шуай быстро удалила уведомление, но его успело прочесть огромное количество пользователей. После этого теннисистка перестала выходить на связь.

Теннисистка впервые вышла на связь 22 ноября после исчезновения из публичного пространства. Она пообщалась через видеосвязь с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка