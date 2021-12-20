Украинская пограничница Богдана Качура добыла золото на чемпионате мира по универсальному бою, состоявшемся в турецком городе Анталия.

Среди девушек в весовой категории до 52 кг 20-летняя Богдана заняла первое место и получила звание Мастер спорта Украины международного класса по универсальному бою.

В Госпогранслужбе отмечают, что, несмотря на свой довольно юный возраст, Качура имеет большой багаж побед. Девушка признается, что совмещать тренировку и службу ей удается не легко, но она упорно работает и уверенно идет к своей цели.

Тренер девушки – бывший пограничник Дмитрий Патиковский. Он также участвовал в чемпионате мира по весу до 80 кг и победил в своей категории.

В командном зачете чемпионата мира сборная Украины заняла первое место.

Богдана Качура — тернополянка, она неоднократно боролась за призовые места в соревнованиях по бою в Украине.

На данный момент девушка имеет звание сержанта и проходит службу в Червоноградском районе в пограничном отделе Нисмичи.

Универсальный бой — это комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.