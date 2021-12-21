Призер летних Олимпийских игр 2020 года, пловец Михаил Романчук завоевал для Украины бронзовую медаль на Чемпионате мира в в Абу Даби (ОАЭ).

Так, он стал третьим на дистанции 1500 м в свободном стиле на короткой воде (25 метров) и получил бронзовую медаль.

Михаил Романчук показал результат в 14:11,47 минут в финальном заплыве.

Золото получил Флориан Велльброк от Германии, поставивший мировой рекорд – 14.06,88.

Серебро – Ахмед Хафнауи из Туниса с результатом 14.10,94 минут.

Всего в соревновании участвовало 29 пловцов из разных стран мира.

Напомним, летом 2020 года на Олимпийских играх в Токио пловец Романчук получил серебро и золото.

Он проплыл 1500 метров свободным стилем за 14 минут 40,66 секунды и стал вторым в медальном зачете.