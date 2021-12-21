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Факты / Спорт

Пловец Романчук завоевал единственную медаль Украины на Чемпионате мира

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Романчук

Призер летних Олимпийских игр 2020 года, пловец Михаил Романчук завоевал для Украины бронзовую медаль на Чемпионате мира в в Абу Даби (ОАЭ). 

Так, он стал третьим на дистанции 1500 м в свободном стиле на короткой воде (25 метров) и получил бронзовую медаль.

Михаил Романчук показал результат в 14:11,47 минут в финальном заплыве.

Золото получил Флориан Велльброк от Германии, поставивший мировой рекорд – 14.06,88.

Серебро – Ахмед Хафнауи из Туниса с результатом 14.10,94 минут.

Всего в соревновании участвовало 29 пловцов из разных стран мира.

Напомним, летом 2020 года на Олимпийских играх в Токио пловец Романчук получил серебро и золото

Он проплыл 1500 метров свободным стилем за 14 минут 40,66 секунды и стал вторым в медальном зачете.

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Фото: Getty Images

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