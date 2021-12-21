Призер летних Олимпийских игр 2020 года, пловец Михаил Романчук завоевал для Украины бронзовую медаль на Чемпионате мира в в Абу Даби (ОАЭ).
Так, он стал третьим на дистанции 1500 м в свободном стиле на короткой воде (25 метров) и получил бронзовую медаль.
Михаил Романчук показал результат в 14:11,47 минут в финальном заплыве.
Золото получил Флориан Велльброк от Германии, поставивший мировой рекорд – 14.06,88.
#FINAAbuDhabi2021
1500m freestyle M ????♂️
1⃣ Florian #Wellbrock ???????? 14:06.88 WR
2⃣ Ahmed Hafnaoui ???????? 14:10.94
3⃣ Mykhailo Romanchuk ???????? 14:11.47
4⃣ Gregorio #Paltrinieri ???????? 14:21.00
5⃣ Domenico #Acerenza ???????? 14:24.31#nuoto #swimming pic.twitter.com/CRoPXjtM5A
— SportRisultati (@SportRisultati) December 21, 2021
Серебро – Ахмед Хафнауи из Туниса с результатом 14.10,94 минут.
Всего в соревновании участвовало 29 пловцов из разных стран мира.
Напомним, летом 2020 года на Олимпийских играх в Токио пловец Романчук получил серебро и золото.
Он проплыл 1500 метров свободным стилем за 14 минут 40,66 секунды и стал вторым в медальном зачете.