В Китае ожидают роста количества новых случаев заболеваемости коронавирусом вместе с прибытием иностранцев на зимние Олимпийские игры-2022, которые состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.

Такое заявление 23 декабря сделали организаторы международных спортивных соревнований.

– В Китай прибудет большое количество людей из разных стран и регионов, поток людей возрастет. Итак, есть высокая вероятность, что будет зафиксировано определенное количество положительных случаев, – отметили в пекинском оргкомитете.

Поэтому организаторы настоятельно призывают участников сделать дополнительные прививки по причине распространения штамма Омикрон.

В настоящее время в Китае сообщили о пяти случаях заражения новым штаммом коронавируса. Четыре из них диагностированы у людей, приехавших из-за границы.

Именно поэтому для сдерживания распространения Covid-19 зимние Олимпийские игры-2022 в Китае будут проходить в “замкнутом цикле”.

Известно, что по этой же причине в стране намерены запретить посещать Олимпийские игры иностранным зрителям.

22 декабря Национальная хоккейная лига заявила о решении не участвовать в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Причиной является нарушение расписания регулярного сезона Лиги из-за увеличения количества случаев Covid-19 и количества перенесенных игр.

Зимние Олимпийские игры в Пекине должны состояться с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта 2022 года.

Источник: Channel News Asia