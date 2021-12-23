В Китае ожидают роста количества новых случаев заболеваемости коронавирусом вместе с прибытием иностранцев на зимние Олимпийские игры-2022, которые состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.
Такое заявление 23 декабря сделали организаторы международных спортивных соревнований.
– В Китай прибудет большое количество людей из разных стран и регионов, поток людей возрастет. Итак, есть высокая вероятность, что будет зафиксировано определенное количество положительных случаев, – отметили в пекинском оргкомитете.
Поэтому организаторы настоятельно призывают участников сделать дополнительные прививки по причине распространения штамма Омикрон.
В настоящее время в Китае сообщили о пяти случаях заражения новым штаммом коронавируса. Четыре из них диагностированы у людей, приехавших из-за границы.
Именно поэтому для сдерживания распространения Covid-19 зимние Олимпийские игры-2022 в Китае будут проходить в “замкнутом цикле”.
Известно, что по этой же причине в стране намерены запретить посещать Олимпийские игры иностранным зрителям.
22 декабря Национальная хоккейная лига заявила о решении не участвовать в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Причиной является нарушение расписания регулярного сезона Лиги из-за увеличения количества случаев Covid-19 и количества перенесенных игр.
Зимние Олимпийские игры в Пекине должны состояться с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта 2022 года.
Источник: Channel News Asia