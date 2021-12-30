Футболисты, играющие в национальной сборной Китая, должны свести любые существующие на теле татуировки. Им также “строго-настрого запрещено” наносить любые новые. Такое постановление было выпущено Министерством спорта КНР.

В последние годы футбол в Китае оказался в центре внимания под стремлением коммунистической партии КНР к чистоте. Обычно, игроки национальной футбольной команды прикрывают татуированные руки длинными рукавами или повязками.

Но в новом заявлении министерства говорится, что игрокам национальной сборной “строго запрещено делать новые татуировки”.

— Тем, у кого есть татуировка, рекомендуется их удалить. При особых обстоятельствах татуировки должны быть скрыты во время тренировок и соревнований с согласия остальной команды, — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в юношеские сборные Китая до 20 лет “строго запрещено” вызвать татуированных игроков.

В Китае футбольные фанаты не в восторге от нового закона. В китайской социальной сети Weibo некоторые пользователи пишут:

— Мы выбираем хорошего футболиста или святого? – спросил один фанат.

— Скажите просто, что в футбол могут играть только члены партии? – спросил другой.

В Китае традиционно неприемлемо относятся к “чернилам на теле”, но татуировки становится все более популярной среди молодежи, даже если власти четко выражают свое пренебрежение к этому.

Ранее Китайская футбольная ассоциация приказала игрокам национальной сборной прикрывать татуировки и отправила молодых футболистов в военные лагеря для обучения и обретения “образования мнений” в марксистском стиле.

Это вызвало жалобы болельщиков на то, что партия больше думает о политике, чем о спорте.