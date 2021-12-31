Футболисты сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом

Игроки национальной сборной Украины по футболу записали видеообращение, в котором поздравили всех болельщиков с Новым годом.

В видеообращении приняли участие голкипер Шахтера Андрей Пятов и полузащитник горняков Тарас Степаненко, капитан Динамо Сергей Сидорчук и вратарь киевлян Георгий Бущан, хавбек Аталанты Руслан Малиновский, защитник Манчестер Сити Александр Зинченко, форвард Бенфики Роман Яремчук и вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко.

— Мы поздравляем всех болельщиков, приходящих на стадион, тех, кто смотрит матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями с помощью СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол, с праздником всех нас. С новым, юбилейным годом, – сказал Андрей Ярмоленко.

В 2022 году пройдет ровно 30 лет с первого матча в истории сборной Украины. В 1992 году сине-желтые встречались с командой Венгрии, которой уступили со счетом 3:1.

Кроме официального поздравления УАФ, на You-Tube канале vZbirna опубликовали новогоднее поздравление от других игроков сборной, в том числе Сергея Сироты, Сергея Кривцова, Александра Караваева, Анатолия Трубина, форварда СИК Дениса Олейника, бывших футболистов Йожефа Сабо и Виктора Леоненко и президента Руха Григория Козловского.