Российский шахматист разозлился и сбил со стола фигуру в партии с украинцем Шевченко

В Варшаве завершился чемпионат мира по блицу и рапиду среди мужчин и женщин, в котором участвовали и украинские шахматисты.

В одной из партий в быстрых шахматах встречались 19-летний украинец Кирилл Шевченко и 23-летний россиянин Давид Паравян.

В эндшпили встречи Давид попал в цейтнот, хотя имел выигрышную позицию. Паравян хотел вместо пешки поставить вторую ферзю, что разрешено правилам, но рядом не было запасной фигуры. Тогда он остановил часы и дождался, пока арбитр его ему передаст.

Когда он снова запустил отсчет часов, то через секунду время прошло. Давид разозлился и на эмоциях швырнул фигуру. Однако внезапно улыбнулся и вежливо пожал руку Шевченко, одержавшему победу.

А победителем чемпионата мира среди быстрых шахмат среди мужчин стал 17-летний гроссмейстер Нордибек Абдусаттаров из Узбекистана.

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Давид Паравян – российский шахматист, гроссмейстер. Второй призер юношеской шахматной олимпиады в командном зачете Третий призер Клубного кубка Европы 2018 в составе команды. Участник чемпионатов мира по рапиду и блицу 2018-2019.