Чеберко подписал полноценный контракт с хорватским Осиеком

Украинский защитник Евгений Чеберко подписал полноценный контракт с хорватским клубом Осиек.

Права на украинца принадлежали австрийскому Ласку, однако хорваты сообщили на своей странице в социальной сети Twitter об их выкупе.

Контракт защитника рассчитан до 2025 года, а сумма трансфера официально не разглашается. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

До этого украинец выступал в Осиеке на правах аренды с февраля 2021 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех соревнованиях и отличился забитым голом. Осиек занимает третье место в чемпионате Хорватии.

В Украине Чеберко известен по выступлениям за Днепр и Зарю, а также защитник имеет в активе один матч за сборную Украины и 18 поединков в составе юношеских и молодежных команд.

Напомним, ранее ливерпульский Эвертон представил болельщикам украинского левого защитника Виталия Миколенко в качестве своего игрока.

Презентация состоялась накануне матча с Брайтоном, который ириски проиграли со счетом 2:3.

Официально о трансфере украинца было объявлено накануне, 1 января – в первый же день открытия трансферного окна в АПЛ.