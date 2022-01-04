Без Роналду и Месси: L’Équipe представил символическую сборную 2021 года

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную лучших игроков 2021 года.

В рейтинге не нашлось места для форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси, которому вручили награду Золотой мяч в прошлом году.

В символической сборной года больше всего представителей английской Премьер-лиги — семь, еще по одному являются представителями чемпионатов Италии, Испании, Германии и Франции.

Что касается представительства национальных команд, то больше всего игроков сборной Франции – трое.

Сборная года по версии L’Equipe:

Вратарь: Эдуар Менди (Челси, Сенегал);

Эдуар Менди (Челси, Сенегал); Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Португалия), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия) и Тео Эрнандес (Милан, Франция);

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Португалия), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия) и Тео Эрнандес (Милан, Франция); Центральные полузащитники: Н’голо Канте (Челси, Франция) и Жоржиньо (Челси, Италия);

Н’голо Канте (Челси, Франция) и Жоржиньо (Челси, Италия); Вингеры: Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) и Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия);

Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) и Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия); Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария, Польша) и Карим Бензема (Реал Мадрид, Франция).

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) также представила символическую сборную лучших игроков, играющих в Европе, по итогам 2021 года.

Из 11 футболистов, вошедших в команду, шесть являются представителями клубов АПЛ. В команде IFFHS также не нашлось места для Месси, а вот его извечный конкурент португалец Криштиану Роналду оказался в символической сборной.