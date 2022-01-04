Владимира Кличко внесли в десятку самых богатых боксеров всех времен

Британское издание Manchester Evening News опубликовало топ-10 богатейших боксеров за всю историю.

В десятку попал и бывший гегемон в супертяжелом весе Владимир Кличко. По данным источника, украинец заработал 58 млн фунтов стерлингов (около $79 млн) и занял десятое место.

— Один из лучших тяжеловесов всех времен Владимир Кличко доминировал в дивизионе более 10 лет. Он держал пять поясов в течение шести лет, легко расправлялся почти со всеми благодаря своей технике джеб-удержания, — пишет издание.

Авторы добавляют, что украинец, вероятно, заработал больше всего денег в своих последних двух поединках. Тогда он получил большие премиальные за поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. После поражения последнего Владимир завершил карьеру.

Впереди Кличко-младшего оказались Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Суммы заработков спортсменов приведены в фунтах стерлингах. Для того чтобы перевести их в долларовый эквивалент, нужно умножить сумму на 1,36.

Авторы материала не отмечают, какую именно схему использовали при составлении рейтинга, а также, была ли проведена индексация. Ведь заработанные 100 млн в 1990 году и в 2020-м – это разные вещи.

В начале декабря 2021 года Владимир Кличко признался, что размышляет над возможным возвращением на ринг.

По его словам, это может быть одно сражение ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.

Источник: Manchester Evening News