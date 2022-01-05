Президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша задумывается о плане сделать Андрея Шевченко главным тренером национальной сборной Польши. Об этом пишет польское издание Przegląd Sportowy со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что Шевченко — лучший бомбардир сборной Украины, выиграл целых 16 клубных трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов в 2003 году.

Напомним, что сейчас Андрей Шевченко работает главным тренером итальянского клуба Дженоа.

Недавно тренер польской сборной Пауло Соуза ушел со своей должности и возглавил бразильский клуб Фламенго.

Ранее сообщалось, что главный тренер Дженоа Андрей Шевченко заболел коронавирусом. Результат теста, который он сдал 27 декабря, оказался положительным. Кроме того, инфицировался Covid-19 защитник и капитан команды Доменико Кришито.

Источник: Przegląd Sportowy

Фото: Genoa CFC