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Тест на коронавирус Андрея Шевченко снова оказался положительным

Татьяна Забожко редактор ленты
Андрій Шевченко тренер

Тест на коронавирус главного тренера Дженоа Андрея Шевченко вновь оказался положительным. Об этом сообщили на сайте футбольного клуба.

– По результатам молекулярных тестов, проведенных на предматчевом этапе, у Андрея Шевченко выявлен положительный результат теста на коронавирус. У всех остальных членов группы результат – отрицательный, – сообщают в клубе Дженоа.

Главного тренера немедленно поместили на изоляцию, а руководство над командой в матче против Специя взял Мауро Тассотти.

Без главного наставника команда 9 января проиграла со счетом 0:1.

Напомним, что положительный результат теста на Covid-19 Андрей Шевченко уже получал 27 декабря. Вместе с ним инфицировался тогда защитник и капитан команды Доменико Кришито.

Команду Серии А Дженоа из Италии Андрей Шевченко тренирует с 7 ноября.

Его контракт с командой футболистов из города Генуя продлится до 30 июня 2024 года.

Источник: Genoa

Фото: Dreamstime

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