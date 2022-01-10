Тест на коронавирус главного тренера Дженоа Андрея Шевченко вновь оказался положительным. Об этом сообщили на сайте футбольного клуба.

– По результатам молекулярных тестов, проведенных на предматчевом этапе, у Андрея Шевченко выявлен положительный результат теста на коронавирус. У всех остальных членов группы результат – отрицательный, – сообщают в клубе Дженоа.

Главного тренера немедленно поместили на изоляцию, а руководство над командой в матче против Специя взял Мауро Тассотти.

Без главного наставника команда 9 января проиграла со счетом 0:1.

Напомним, что положительный результат теста на Covid-19 Андрей Шевченко уже получал 27 декабря. Вместе с ним инфицировался тогда защитник и капитан команды Доменико Кришито.

Команду Серии А Дженоа из Италии Андрей Шевченко тренирует с 7 ноября.

Его контракт с командой футболистов из города Генуя продлится до 30 июня 2024 года.

Источник: Genoa