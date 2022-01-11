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Факты / Спорт

В ДТП погиб защитник сборной Турции Ахмет Чалык

Юля Захарченко редактор ленты
В ДТП погиб защитник сборной Турции Ахмет Чалык

Защитник футбольного клуба Коньяспор и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Анкаре.

По данным иностранных СМИ, представители ФК и члены его семьи выехали на место трагедии. Футболисту было 27 лет.

Стало известно, что он готовился к женитьбе в феврале 2022 года, потому и уехал в Анкару. Лишь 1,5 месяца назад он подписал новый трехлетний контракт с Коньяспором.

За свою карьеру он успел выступить за турецкий футбольный клуб из Анкары Генчлербирлиги СК, откуда в 2017 году перешел в Галатасарай.

Коньяспор спортсмен начал представлять в 2020 году. В этом сезоне он сыграл в 18 матчах. На его счету восемь матчей и один гол за сборную Турции.

Поклонники спортсмена выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего футболиста, отметив, что он был невероятным игроком и замечательным человеком.

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Источник: Турецкая федерация футбола

Фото: Getty Images

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