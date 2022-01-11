В ДТП погиб защитник сборной Турции Ахмет Чалык

Защитник футбольного клуба Коньяспор и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Анкаре.

По данным иностранных СМИ, представители ФК и члены его семьи выехали на место трагедии. Футболисту было 27 лет.

Detaylar ortaya çıktıkça üzüntümüz daha çok artıyor. Şubat ayında evlenmeye hazırlanan Ahmet Çalık, Ankara’ya nikah işlemlerini başlatmak için gitmiş. Henüz 28 yaşındaydı ve daha 1,5 ay önce Konyaspor’la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Mekanı cennet olsun… https://t.co/hEG7QB75zL — Ersin Şiyhan (@ersinsiyhan) January 11, 2022

Стало известно, что он готовился к женитьбе в феврале 2022 года, потому и уехал в Анкару. Лишь 1,5 месяца назад он подписал новый трехлетний контракт с Коньяспором.

За свою карьеру он успел выступить за турецкий футбольный клуб из Анкары Генчлербирлиги СК, откуда в 2017 году перешел в Галатасарай.

Коньяспор спортсмен начал представлять в 2020 году. В этом сезоне он сыграл в 18 матчах. На его счету восемь матчей и один гол за сборную Турции.

Поклонники спортсмена выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего футболиста, отметив, что он был невероятным игроком и замечательным человеком.

Источник: Турецкая федерация футбола