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Факты / Спорт

УЕФА включил Мудрика в топ-40 самых перспективных игроков Европы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Мудрик

Союз европейских футбольных ассоциаций на своем сайте обнародовал список из 40 молодых футболистов, которые могут заявить о себе в 2022 году.

В список будущих звезд попал украинский полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик.

— Яркий форвард ворвался в состав Шахтера в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В частности, вышел в старте против Реала. Дебют за сборную не за горами, – пишут в УЕФА.

В список могли попасть только футболисты, которым еще не исполнилось 21 год.

В списке из 40 молодых игроков также присутствуют такие молодые звезды, как Гави и Нико из Барселоны, Пьер Калюлю из Милана, Карим Адеми из Зальцбурга, Николо Ровела из Дженоа, Эмил Смит-Роу из лондонского Арсенала и другие.

В аналогичном рейтинге за 2021 год от УЕФА были два украинских игрока: голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин и защитник киевского Динамо Илья Забарный.

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Фото: ФК Шахтер

Источник: УЕФА

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