В среду Новак Джокович извинился за то, что не изолировался после положительного результата теста на Covid-19, и обвинил своего агента в административной ошибке, когда он подал неправильную декларацию для получения австралийской визы.

Об этом Джокович написал на своей странице в Instagram.

Джокович заявил, что его команда неправильно заполнила проездные документы от его имени — агент поставил галочку, утверждая, что теннисист не путешествовал в течение двух недель до своего вылета в Австралию. В этот период теннисиста видели в Испании и Сербии.

— Мой агент искренне извиняется за административную ошибку, ведь он поставил галочку в неправильном поле. Это была человеческая ошибка, и уж точно не преднамеренная, — написал 34-летний теннисист.

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А еще Новак Джокович написал, что 14 декабря в Белграде он посетил баскетбольную игру, после которой стало известно, что некоторые участники дали положительный результат на Covid-19. После, 16 декабря, Джокович также сделал тест, но тот оказался негативным.

17 декабря Джокович посетил мероприятие в Белграде, где награждал детей.

— Несмотря на то, что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, и он был отрицательным. По осторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест. На следующий день я посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручал награды детям и перед которым тоже сдал экспресс-тест. Он был отрицательным, — заверил Джокович.

По его словам, положительный результат ПЦР-теста он получил уже после.

Между тем, австралийские пограничные службы сейчас разбираются, преднамеренно ли Джокович подал ложную декларацию перед поездкой. Это также может быть основанием для аннулирования визы.

У Джоковича, который не привит, визу аннулировали 6 января вскоре после прибытия в Австралию на фоне вопросов о медотводе от вакцинации. Однако в понедельник суд отменил это решение.

Но правительство не исключает дальнейших действий — и остается вероятность того, что министр иммиграции Австралии может аннулировать визу Джоковича во второй раз — всего за несколько дней до начала турнира Australian Open.

Стоит отметить, что если Джокович выиграет Открытый чемпионат Австралии — свой 21-й турнир Большого шлема — он станет самым успешным среди мужчин теннисистом в истории.