Лучшие мобильные приложения для просмотра спортивных трансляций

Сегодня сфера IT-технологий стремительно развивается и появляется множество программ, с помощью которых можно включить прямые трансляции спортивных матчей и соревнований.

Зайдя в магазин приложений на своем смартфоне, можно найти множество продуктов, которые позволяют быстро и в любое время подключаться к просмотру спортивных событий.

Можно совмещать приятное с полезным, и не только наблюдать за игрой любимых футболистов, хоккеистов или бейсболистов, но и активно болеть за ним через сервис Cashalot.

Но какие программы самые удобные и полезные по функционалу? Далее рассмотрим лучшие варианты для современных пользователей.

ESPN

Это приложение считается наиболее популярным и востребованным среди поклонников спорта, особенно американского.

Вам доступны разделы с подключением к трансляциям по бейсболу, гольфу, ММА, баскетболу, хоккею, американскому футболу.

Имея в руках смартфон, вы сможете в любое время и в любом месте включать матч и наслаждаться просмотром.

В функционале приложения доступна подписка на новости любимой команды, так что вы заранее будете получать оповещения и не пропустите ничего важного.

Единственная особенность программы заключается в том, что она ориентирована именно на американских зрителей.

BBC Sport

Активные поклонники британской спортивной культуры могут смело использовать это приложение, чтобы быть в курсе всех событий любимых спортсменов.

В приложении вы сможете подключать трансляции британского футбола, гольфа, крикета, тенниса и регби.

Также есть лента новостей, которая освещает все спортивные события, наиболее подробно комментируются именно матчи на территории Великобритании.

OneFootball

Тематическое приложение, ориентированное на фанатов футбола.

Благодаря продуманным алгоритмам происходит сбор данных с официальных сайтов футбольных команд и сборных, что позволяет посетителю следить за всеми происходящими изменениями.

SuperSport

Этот удобный, функциональный и простой в использовании приложение для поклонников всех спортивных направлений, чтобы отслеживать события по матчам.

Можно включать прямые трансляции по футболу, теннису, хоккею, баскетболу, бейсболу и другим спортивным направлениям.

При этом уникальность программы заключается в том, что можно увидеть главные моменты матча после завершения трансляции, но до ее загрузки в Интернете.

CBS Sports

Этот продукт разработан специально для мобильных устройств, чтобы спортивные фанаты смогли не только наслаждаться просмотром матчей, но и изучать статистику, новости команд, результаты предыдущих соревнований.

Сразу на одном экране вы получаете данные по каждой игре, а дальше можете переключаться на ту, которые интересует вас больше всего.

FlashScore

Полезное и простое приложение, ведь, когда у вас нет возможности посмотреть матч онлайн, вы сможете получить текстовый вариант результатов игры сразу по всем направлениям спорта.

Даже когда вы сильно заняты по работе или личным делам, вы все равно будете осведомлены о том, что происходит.