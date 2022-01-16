Сильнее всего тебя любят в Украине: Зеленский призвал Шевченко вернуться домой

Президент Владимир Зеленский призвал бывшего тренера украинской сборной Андрея Шевченко вернуться в Украину после его увольнения из итальянского футбольного клуба Дженоа.

Об этом глава государства сообщил на своей официальной странице в Telegram.

Владимир Зеленский поддержал Андрея Шевченко после ухода с должности тренера и заявил, что не только Украина, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под руководством украинца.

— Поэтому пусть это будет только “первый клубный блин комом” в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше, — заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что сильнее всего Андрея Шевченко любят в Украине.

— Поэтому возвращайся работать домой, – резюмировал Глава государства.

Накануне стало известно, что бывший глава тренерского штаба сборной Украины Андрей Шевченко был уволен с должности главного тренера итальянского футбольного клуба Дженоа.

Украинец возглавил итальянский клуб в ноябре 2021 года.

До этого Андрей Шевченко занимал должность главного тренера украинской сборной по футболу с 2016 по 2021 годы. При его руководстве национальная команда попала в восьмерку лучших команд во время чемпионата Евро-2020.

На данный момент сборную Украины по футболу возглавляет Александр Петраков.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский