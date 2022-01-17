Шевченко впервые прокомментировал отставку с должности главного тренера Дженоа

После ухода с должности главного тренера итальянского футбольного клуба Дженоа Андрей Шевченко впервые прокомментировал свою отставку.

Украинец обратился к своим бывшим подопечным и болельщикам ФК. Он заявил, что ему не стыдно взглянуть на себя в зеркало.

– За два месяца мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не стыдно было смотреть в зеркало. Я знаю, что могу это делать, – прокомментировал он.

Перед тем, как окончательно уйти с должности, Андрей Шевченко обратился к Дженоа.

По мнению украинца, сейчас он молодой тренер. Однако спортсмен успел многого добиться в футболе, а за свою карьеру увидел многие стадионы в разных уголках мира.

— Вы обязаны попытаться спасти место в Серии А. Для ребят, каждый раз создающих невероятную атмосферу, — призвал Шевченко грифонов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на увольнение Шевченко с должности главного тренера Дженоа. Глава государства отметил, что вся Европа знает, на какую игру способна команда под его руководством.

По мнению Зеленского, это только первый клубный блин комом в начале большой карьеры легендарного тренера.

Андрей Шевченко – бывший главный тренер сборной Украины по футболу. Благодаря его работе украинские спортсмены исторически попали в восьмерку лучших команд на чемпионате Евро-2020.

Источник: Tuttosport