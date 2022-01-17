Реал обыграл Атлетик и стал обладателем Суперкубка Испании

Мадридский Реал обыграл Атлетик из Бильбао в финале и стал обладателем Суперкубка Испании. Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити и завершилась победой сливочных со счетом 2:0.

Подопечные Карло Анчелотти открыли счет в матче на 38 минуте после точного удара хавбека Луки Модрича после передачи от бразильца Родриго.

Во втором тайме Йерай Альварес сыграл рукой в ​​своей штрафной и рефери матча после просмотра видеоповтора указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти успешно реализовал Карим Бензема, хотя Унай Симон был близок, чтобы отразить удар.

В концовке встречи галактикос остались в меньшинстве после удаления Эдера Милитао за игру рукой. А в ворота Тибо Куртуа назначили пенальти, но его не смог реализовать Рауль Гарсия.

Реал – Атлетик – 2:0

Реал: Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86).

Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86). Атлетик: Симон, де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58), Беренгер (Н. Уильямс, 46), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81), Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Уильямс.

Симон, де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58), Беренгер (Н. Уильямс, 46), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81), Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Уильямс. Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен)

Модрич, 38, Бензема, 52 (пен) Удаление: Милитао, 86

Для Реала это 12 трофей Суперкубка Испании. В последний раз галактикос брали этот кубок в сезоне-2019/20.