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Реал обыграл Атлетик и стал обладателем Суперкубка Испании

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Реал Мадрид

Мадридский Реал обыграл Атлетик из Бильбао в финале и стал обладателем Суперкубка Испании. Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити и завершилась победой сливочных со счетом 2:0.

Подопечные Карло Анчелотти открыли счет в матче на 38 минуте после точного удара хавбека Луки Модрича после передачи от бразильца Родриго.

Во втором тайме Йерай Альварес сыграл рукой в ​​своей штрафной и рефери матча после просмотра видеоповтора указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти успешно реализовал Карим Бензема, хотя Унай Симон был близок, чтобы отразить удар.

В концовке встречи галактикос остались в меньшинстве после удаления Эдера Милитао за игру рукой. А в ворота Тибо Куртуа назначили пенальти, но его не смог реализовать Рауль Гарсия.

Реал – Атлетик – 2:0

  • Реал: Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86).
  • Атлетик: Симон, де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58), Беренгер (Н. Уильямс, 46), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81), Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Уильямс.
  • Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен)
  • Удаление: Милитао, 86

Для Реала это 12 трофей Суперкубка Испании. В последний раз галактикос брали этот кубок в сезоне-2019/20.

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Фото: Getty Images

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