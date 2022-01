Форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения прошла в швейцарском Цюрихе.

По итогам голосования второе место занял игрок ПСЖ Лионель Месси, третьим стал египетский форвард Мохаммед Салах из Ливерпуля.

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!

Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI

