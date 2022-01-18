Форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения прошла в швейцарском Цюрихе.

По итогам голосования второе место занял игрок ПСЖ Лионель Месси, третьим стал египетский форвард Мохаммед Салах из Ливерпуля.

Левандовски второй раз подряд стал лауреатом в этой категории по версии ФИФА.

В прошлом году Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге за один сезон. Форварл забил 41 гол в 29 матчах чемпионата Германии. В текущем сезоне поляк завоевал 27 голов в 34 матчах за Баварию на всех турнирах.

В голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики. Капитанам, тренерам и журналистам нужно было выбрать тройку лучших футболистов по итогам года. Первому месту давали пять очков, второму – три, третьему – одно.

В голосовании тренеров первым стал Левандовски, набрав 535 баллов, Салах – 271, а Месси – 254. Капитаны тоже предпочли поляка (555). У Месси 344 очка, у Салаха – 176.

Левандовски стал первым и в голосовании журналистов (589), а Месси (409) опередил Салаха (184). А вот в голосовании фанатов победил аргентинец – у него 708 206 голосов болельщиков. На втором месте Салах (528 245), третьем – Левандовски (353 714).

За победу в каждой категории игроку давали 13 баллов, второму месту – 11, третьему – 9. Таким образом, Левандовский набрал 48 баллов, Месси – 44, а Салах – 39.

В ноябре 2021 года Левандовски признали лучшим форвардом 2021 по версии французского издания France Football. В то же время Золотой мяч достался Лионелю Месси. Из-за этого в футбольном сообществе разгорелась дискуссия об изменении системы голосования за награду.