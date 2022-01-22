Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская на турнире Большого шлема Australian Open выиграли парный разряд.

Они одержали победу над итальянкой Ясмине Паолини и британкой Хизер Уотсон со счетом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 15 минут.

Украинки реализовали четыре брейк-пойнта из шести, выполнили четыре эйса и совершили шесть двойных ошибок. На счету Паолини и Уотсон два брейка из трех возможных, два эйса и пять двойных ошибок.

В одиночном разряде никого из наших не осталось.

Ранее сообщалось, что первая и третья ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк успешно преодолели барьер второго круга на первом в этом году турнире серии Grand Slam — Australian Open.

Источник: Australian Open