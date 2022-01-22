Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Две украинки пробились в 1/8 финала теннисного турнира Australian Open

Марта Бондаренко редактор ленты
Две украинки пробились в 1/8 финала теннисного турнира Australian Open

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская на турнире Большого шлема Australian Open выиграли парный разряд.

Они одержали победу над итальянкой Ясмине Паолини и британкой Хизер Уотсон со счетом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 15 минут.

Украинки реализовали четыре брейк-пойнта из шести, выполнили четыре эйса и совершили шесть двойных ошибок. На счету Паолини и Уотсон два брейка из трех возможных, два эйса и пять двойных ошибок.

В одиночном разряде никого из наших не осталось.

Ранее сообщалось, что первая и третья ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк успешно преодолели барьер второго круга на первом в этом году турнире серии Grand Slam — Australian Open.

Источник: Australian Open

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка