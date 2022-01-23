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Факты / Спорт

Зеленский пожелал украинским олимпийцам удачи на Олимпиаде в Пекине

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины пожелал удачи нашим спортсменам, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх-2022. Он убежден, что за наших олимпийцев будет болеть вся Украина.

– Поздравляю со стартом зимних Олимпийских игр, которые объединяют людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности, – сказал Зеленский в видеообращении.

По мнению президента, Украина гордится высокими достижениями и олимпийскими наградами, которые завоевали украинские спортсмены на соревнованиях в разные годы независимости.

– Каждый из вас уже прошел нелегкие испытания в спортивной борьбе. Миллионы украинцев ожидают ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях, – отметил глава государства.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут продолжаться с 4 до 20 февраля 2022 года. Лучшие спортсмены из разных стран имеют возможность завоевать 109 комплектов медалей.

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Фото: Офис президента

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