Имеют право: реакция МОК на инструкции украинским спортсменам перед Играми-2022

Национальные олимпийские комитеты вправе утверждать свои правила поведения спортсменов, которые не противоречат Олимпийской хартии.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета российским СМИ.

— Для олимпийских команд национальный олимпийский комитет — единственный и автономный орган власти. Все они знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх, — заявили в МОК.

В понедельник, 24 января, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены получили рекомендации из-за возможных провокаций со стороны россиян во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.

По его словам, все олимпийцы получили ряд инструкций во время онлайн-встречи и знают, как себя вести в ситуациях, которые происходили на летней Олимпиаде.

Это заявление вызвало бурную реакцию у восточных соседей. Тамошние спортивные СМИ не жадничали брать комментарии на эту тему даже у депутатов Госдумы РФ.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада – с 4 по 13 марта. Кроме Пекина часть соревнований также примут Чжанцзякоу и Яньцин.