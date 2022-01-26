Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский объявил о возвращении в большой спорт. Он сообщил, что стал послом Федерации мини-футбола Украины.

— Мастера, я возвращаюсь в сборную Украину! Недаром говорят: Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда. Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я посол Федерации мини-футбола Украины, – написал Милевский в Instagram.

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37-летний украинец добавил, что в составе сборной Украины по мини-футболу выступит на чемпионате Европы в словацком Кошице.

– Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попытаюсь показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который состоится в июне на полях Кошице, — подытожил футболист.

За национальную сборную Украины по футболу Милевский сыграл в 50 матчах. Ему удалось отличиться в футболке сине-желтых восемь раз.

В сентябре 2021 года Артем Милевский объявил о завершении карьеры игрока. Последним клубом 36-летнего форварда был закарпатский Минай, цвет которого он защищал в прошлом сезоне, но не смог отличиться в десяти матчах.