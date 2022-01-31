Эпопея с назначением Шевченко закончилась: Польшу возглавил экс-тренер Легии

Новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич, ранее возглавлявший Легию. О назначении сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша на своей странице в Twitter.

— Я считаю, что это самый лучший выбор перед будущими вызовами. Думаем только о миссии в Москве! – написал Кулеша.

Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami. Myślimy już tylko o #MisjaMoskwa! pic.twitter.com/o4OymPSJgU — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 31, 2022

Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года и предусматривает возможность продолжения сотрудничества. Вероятно, дальнейшая работа Михневича в сборной Польши определится после мартовских матчей плей-офф к чемпионату мира в Катаре.

Соперником Польши в полуфинале плей-офф отбора на ЧС-2022 станет сборная России. В случае успеха поляки в финале борьбы за путевку в Катар сойдутся с победителем пары Швеция – Чехия.

В декабре 2021 года Польский футбольный союз расторг соглашение с наставником национальной команды Паулу Соузой. Позже специалист возглавил бразильский Фламенгу.

Последним местом работы Михневича была варшавская Легия, которую он покинул в октябре 2021 года.

Одним из претендентов на должность главного тренера сборной Польши называли Андрея Шевченко, оставшегося без работы после увольнения из Дженоа.

Однако, украинскому специалисту не удалось расторгнуть соглашение с грифонами, который действует до лета 2024-го. Стороны не нашли компромисса по сумме компенсации.