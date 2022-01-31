Британский специалист Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером ливерпульского Эвертона. Об этом ириски сообщили на официальном сайте клуба.

Соглашение 43-летнего Лэмпарда с Эвертоном рассчитано на два с половиной года – до июня 2024 года.

Лэмпард будет руководить командой во время матча четвертого раунда Кубка Англии против Брентфорда на Гудисон Парк. Игра состоится в субботу, 5 февраля.

В тренерский штаб Лэмпарда войдет Джо Эдвардс как ассистент главного тренера, а также Пол Клемент и Крис Джонс.

Лэмпард находился без работы с января 2021 года после того, как его уволили из лондонского Челси.

Свою тренерскую карьеру экс-футболист Челси начинал в Чемпионшипе с работы в Дерби Каунти.

В 2019 году он был назначен главным тренером бывшего клуба Челси и занял с синими четвертое место в английской Премьер-лиге и вышел в финал Кубка Англии.

Эвертон в 20 матчах набрал 19 очков и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. Лидером соревнований является Манчестер Сити (57), второе место сейчас у Ливерпуля (48), а замыкает тройку лидеров Челси (47).

Напомним, с 1 января игроком Эвертона стал Виталий Миколенко. Футболист подписал соглашение с ирисками к лету 2026 года.

Источник: FC Everton