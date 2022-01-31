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Миколенко будет работать под руководством легенды АПЛ – Эвертон назначил нового тренера

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Френк Лемпард

Британский специалист Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером ливерпульского Эвертона. Об этом ириски сообщили на официальном сайте клуба.

Соглашение 43-летнего Лэмпарда с Эвертоном рассчитано на два с половиной года – до июня 2024 года.

Лэмпард будет руководить командой во время матча четвертого раунда Кубка Англии против Брентфорда на Гудисон Парк. Игра состоится в субботу, 5 февраля.

В тренерский штаб Лэмпарда войдет Джо Эдвардс как ассистент главного тренера, а также Пол Клемент и Крис Джонс.

Лэмпард находился без работы с января 2021 года после того, как его уволили из лондонского Челси.

Свою тренерскую карьеру экс-футболист Челси начинал в Чемпионшипе с работы в Дерби Каунти.

В 2019 году он был назначен главным тренером бывшего клуба Челси и занял с синими четвертое место в английской Премьер-лиге и вышел в финал Кубка Англии.

Эвертон в 20 матчах набрал 19 очков и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. Лидером соревнований является Манчестер Сити (57), второе место сейчас у Ливерпуля (48), а замыкает тройку лидеров Челси (47).

Напомним, с 1 января игроком Эвертона стал Виталий Миколенко. Футболист подписал соглашение с ирисками к лету 2026 года.

Источник: FC Everton

Фото: Depositphotos

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