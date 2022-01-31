Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине стартуют 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля и станут самыми дешевыми по своему бюджету за последние десятилетия. Так говорят в китайском правительстве.

Государственная телерадиокомпания КНР CGTN сообщила, что зимние Игры обошлись Пекину в $3,9 млрд. На бумаге и в официальных документах это значительно больше, чем Китаю стоила летняя Олимпиада-2008 — $43 млрд.

Но возникли вопросы, сообщил ли Китай точную цифру, сколько он потратил на проведение спортивных соревнований. Исследование Insider показало, что фактическая сумма превышает $38,5 млрд, что в десять раз больше официального бюджета.

Издание Insider пишет, что отсутствие прозрачности Китая может дать ему возможность хвастаться, поскольку государственные СМИ твердят об огромной “мощности” страны и способности проводить мегаспортивное событие за небольшую стоимость.

Но это утверждение в лучшем случае неточное и является грубой недооценкой того, сколько нужно странам для проведения Игр.

— Мне не нужно говорить вам, что там все централизовано и контролируется. Китай не говорит о транспортной инфраструктуре, спортивной инфраструктуре и стоимости строительства Олимпийской деревни. И поэтому любые так называемые официальные или бюджетные цифры очень подозрительны, – сказал Insider спортивный экономист Эндрю Цимбалист.

Неофициальные расходы на Игры в Пекине

Insider выяснил, что в официальных данных Пекин оставил без внимания десятки позиций.

Во-первых, заметен отсутствующий в текущем перечне расходов Пекина Национальный конькобежный стадион, также известный как Ледяная лента. Его строительство было завершено в 2020 году и, по оценкам, в 2017 году оно обошлось правительству примерно в $186,6 млн.

Правительство также перепрофилировало несколько площадок, построенных к Играм-2008, включая Птичье гнездо, национальный стадион Пекина и Water Cube – городской центр водных видов спорта. Однако неясно, сколько Китай потратил на реконструкцию площадок.

Многие капитальные вложения Китая сосредоточены на Яньцине и Чжанцзякоу — два города, где кроме Пекина запланированы олимпийские соревнования.

— Китай превратил Яньцин, район на северо-западе Пекина, в блестящую серию арен с горнолыжным центром и отдельным олимпийским поселком для размещения более 1 400 спортсменов и официальных лиц. Согласно данным за 2019 год, второй олимпийский поселок в центре Пекина, рассчитанный на размещение около 2 300 спортсменов, стоит примерно $3,16 млрд, — пишет издание.

Страна потратила около $442,9 млн на строительство площадок для бобслея, скелетона, санного спорта и горнолыжного спорта в Яньцине.

Согласно сообщению Xinhua, два десятка неназванных корпораций пожертвовали дополнительные $514,1 млн на развитие Яньцина, хотя эта сумма была засчитана как денежные инвестиции для развития района.

Китай вложил еще $5,18 млрд в строительство 50 проектов, связанных с его олимпийскими объектами в Чжанцзякоу. Одним из таких проектов является третья в стране олимпийская деревня, в которой будет проживать еще 2 640 человек. Этот проект также предусматривает спортивные площадки, такие как Сноу-парк Гентинг, Национальный центр биатлона, Национальный центр по прыжкам на лыжах и Национальный центр лыжных гонок.

Для создания доступной транспортной инфраструктуры Китай реконструировал аэропорт Ниньюань Чжанцзякоу за $205,6 млн и потратил $15,02 млрд на строительство новых автомагистралей, чтобы обеспечить сообщение между районами как раз к Олимпиаде.

Еще $773,5 млн, по оценкам, было направлено на линию метро Пекина к зимним Олимпийским играм, построенную специально для обслуживания соревнований.

Страна потратила еще $9,2 млрд на беспилотный сверхскорый поезд, предназначенный для перевозки пассажиров между Чжанцзякоу и Пекином за 50 минут. Раньше время в пути составляло 3 часа.

Заместитель министра финансов КНР Чжоу сказал Xinhua News в 2015 году, что Китай компенсирует часть своих расходов на инфраструктуру, превратив олимпийские деревни, построенные в Пекине и Чжанцзякоу, в коммерческое жилье после Игр. Кроме того, страна планирует компенсировать средства, потраченные на многие объекты к Играм-2022, превратив их в “базовые инфраструктурные удобства”.

Китай может списывать расходы на Covid-19 и пренебрегать таблицей серьезных экологических и социальных расходов

Эндрю Цимбалист сказал Insider, что серьезные экологические и социальные расходы, связанные с проведением Игр, скорее всего, не будут включены ни в один официальный бюджет.

— Северо-восток Китая, Пекин и дальше на север — очень засушливая территория. Им уже приходится перекачивать огромное количество воды из Южного Китая, чтобы обеспечить нужды сельского хозяйства, потому что северо-восток – это житница Китая, – сказал он.

По его словам, они будут выкачивать воду, предназначенную для сельскохозяйственных нужд, чтобы сделать искусственный снег. А “такие экологические и социальные расходы не будут включены”.

Меры предосторожности против Covid-19 перед Играми, кажется, также не учитывались в расходах на Игры. Китай не раскрыл, сколько он потратил на меры по борьбе с Covid-19.

Чтобы свести к минимуму контакты, на Олимпиаде будут работать роботы, которые будут подавать еду, дезинфицировать пол и предоставить посетителям информацию. Организаторы также создали “замкнутый” пузырь, в котором спортсмены, чиновники, вещатели и журналисты могут перемещаться только в пределах определенных мест.

Но организация столь широкомасштабных инициатив в сфере здравоохранения требует больших человеческих и финансовых ресурсов.

— Безусловно, будут дополнительные расходы на сдерживание вируса, например на тестирование и карантин. Китаю понадобится рабочая сила, чтобы контролировать Covid-19, и я не верю, что они включили это в расходы, – сказал Брайан Чиу, доцент спортивного менеджмента в Школе бизнеса и администрирования Ли Шау Ки при Столичном университете Гонконга.

Представитель организационного комитета Игр сказал, что Китай обнародует официальный отчет о расходах на Олимпиаду через шесть месяцев после окончания соревнований.

Источник: Insider