Турниры Grand Slam предполагают равную оплату: почему же теннисисты-мужчины зарабатывают больше

В воскресенье испанец Рафаэль Надаль победил в финале Australian Open россиянина Даниила Медведева и вошел в историю. Он выиграл свой 21-й титул на турнире Grand Slam — больше, чем любой другой теннисист-мужчина. Но место в книге рекордов было не единственным вознаграждением.

Приз за победу в воскресном финале составляет 2,9 млн австралийских долларов ($2 млн). 40 лет назад Йохан Крик из ЮАР заработал 72 тыс. австралийских долларов за свою победу на Australian Open (примерно $200 тыс. на сегодняшний день).

Для женщин рост призовых был еще больше. Когда американка Крис Эверт выиграла Australian Open-1982, она получила чуть больше половины суммы от выигрыша Крика.

Теперь каждый турнир Grand Slam предполагает равные призы для мужчин и женщин. Самая богатая спортсменка мира – теннисистка Наоми Осака, прошлогодняя чемпионка Australian Open, выбывшая в этом году на стадии третьего раунда. Второй богатейшей теннисисткой мира является Серена Уильямс.

Но в спорте все еще существует разница в оплате труда. В 2021 году почти на всех уровнях мужчины зарабатывали больше женщин. Одна из причин состоит в том, что женская игра более конкурентна, чем мужская, поэтому самый успешный мужчина получает большую долю призовых.

Новак Джокович, лучший игрок-мужчина в прошлом году, заработал $9,1 млн на турнирах, одержав три победы на турнирах Grand Slam. Первая ракетка мира и новоиспеченная чемпионка Australian Open, австралийка Эшли Барти выиграла всего один турнир Grand Slam в 2021 году.

Но гендерное несоответствие в основном сводится к отличиям в призовых фондах: за пределами крупнейших турниров женщины все равно зарабатывают меньше мужчин.

Мужские и женские игры также отличаются резким внутренним неравенством. По оценкам Международной теннисной федерации (ITF), только в 41 стране насчитывается 87 млн ​​теннисистов. Попасть в топ-100 является отличным достижением, но почти не отражается на заработках.

В 2021 году призовой фонд Джоковича был в 17 раз больше, чем у Иржи Веселы, занимавшего 100-е место рейтинга. В гольфе такое же соотношение было 6 к 1. В женском теннисе разрыв меньше, чем в мужском: в 2021 году Барти зарабатывала примерно в десять раз больше 100-го места рейтинга.

Для игроков обоих полов с более низким рейтингом такой разбой в заработках усложняет жизнь. Организаторы турниров пытаются распределяя деньги более равномерно. В период с 2009 по 2019 годы призовые в мужском туре выросли на 66% (рост остановился во время ударившей по финансам спорта пандемии).

В этом году Australian Open проигравшие в первом раунде заработали 103 тыс. австралийских долларов, примерно 4% от суммы, которую получил окончательный победитель. В 2012 году они получили около 1% главного приза. За последние годы разрыв между наиболее высокооплачиваемыми спортсменами и замыкающими сотню в рейтинге уменьшился.

Игроки настаивают на больших переменах. Они жалуются на то, что стремительные доходы от тенниса, по некоторым показателям четвертого по популярности вида спорта в мире, все еще в них попадают капельками.

По одной из оценок, только 18% доходов от крупных турниров дается в качестве призового фонда, что меньше, чем в других видах спорта. В 2019 году Джокович стал соучредителем Ассоциации профессиональных теннисистов, чтобы лоббировать подобные вопросы.

Если это удастся, это принесет некоторое облегчение спортсменам в этом виде спорта, а для Джоковича, которого сейчас очень презирают за его позицию по поводу вакцин, это может быть шансом на помилование перед мировым сообществом.