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Факты / Спорт

Червону руту не шукай вечорами: как сборная Украины праздновала выход в 1/2 финала Евро

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з футзалу

Сборная Украины по футзалу в четвертьфинале чемпионата Европы совершила сенсацию, обыграв сильную команду Казахстана со счетом 5:3. Матч прошел 31 января в Амстердаме на арене Зигго Доум.

За украинцев забивали Шотурма, Корсун, Зварыч, Разуванов и Лебедь.

После окончания поединка тренерский штаб сине-желтых и футболисты не скрывали эмоций от выхода в полуфинал.

В автобусе наставник команды Александр Косенко, капитан команды Петр Шотурма и остальная команда спели знаменитую песню Владимира Ивасюка Червона рута.

— Победные эмоции нашей команды, — говорится в подписи видео.

Еще перед матчем в камеры трансляции попал эпизод, когда Шотурма собрал всех игроков в энергетический круг и прокричал: За Украину! На что вся команда ответила: Вместе и до конца!

За выход в финал Евро-2022 сборная Украины встретится с победителем пары Россия – Грузия. Полуфинальный матч состоится в пятницу, 4 февраля.

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Для сине-желтых этот полуфинал турнира стал первым за последние 17 лет. В последний раз Украина играла на этой стадии еще в 2005 году. Тогда на Евро, которое проходило в Чехии, украинцы заняли четвертое место.

Чемпионат Европы по футзалу-2022 принимают Нидерланды. Он стартовал 19 января и продлится до 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.

Фото: Getty Images

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