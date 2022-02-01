Сборная Украины по футзалу в 1/4 финала Евро-2022 неожиданно для многих прошла сильную команду Казахстана и стала полуфиналистом турнира.

Теперь сине-желтых ждет встреча с победителем пары Россия – Грузия. Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма высказался о вероятном следующем сопернике в полуфинале.

— Россия или Грузия? Увидим, кто будет соперником. Будем играть с такой самоотдачей, как с Казахстаном, будем отдавать все за свою Украину, — сказал 29-летний капитан сборной Украины.

31 января сборная Украины обыграла в четвертьфинале чемпионата Европы Казахстан со счетом 5:3.

За выход в финал турнира подопечные Александра Косенко поспорят с победителем матча Россия – Грузия, который состоится 1 февраля. Бесспорным фаворитом этого поединка являются россияне.

Полуфинальный матч с участием Украины состоится в пятницу, 4 февраля.

Чемпионат Европы по футзалу-2022 принимают Нидерланды. Он стартовал 19 января и продлится до 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.