У двух представителей олимпийской команды Норвегии после прибытия в Пекин на зимние Олимпийские игры-2022 обнаружили коронавирус.

Отмечается, что они недавно переболели инфекцией. Потому норвежцев протестуют еще раз. В случае положительного повторного теста команду отправят на карантин.

— Если эти тесты тоже будут положительными, тогда нас ждет изоляция. Очень сложная ситуация, – говорится в пресс-релизе.

На борту находились представители сборной Норвегии по биатлону, многоборью, фристайлу и сноуборду.

Вместе с норвежцами на Игры-2022 летели представители команд Дании и Швеции. Впоследствии стало известно, что положительные тесты получили также два шведа. О подтвержденных случаях коронавируса в команде Швеции подтвердил пресс-менеджер Шведского олимпийского комитета Ларс Маркуссон.

В то же время, в шведской команде решили пока воздержаться от сообщений, кто получил положительные тесты — спортсмены, тренеры или представители официальной делегации.

В понедельник вечером второй самолет с олимпийскими спортсменами вылетел из Гардермуэна в Пекин. На этом самолете были среди прочих норвежские мастера кросса.

В конце января тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра получил положительный тест на Covid-19. Впоследствии виг сдал повторный тест, показавший отрицательный результат.

Источник: NRK TV