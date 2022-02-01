Зимние Олимпийские игры-2022 стартуют в столице Китая уже 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля, когда состоится торжественная церемония закрытия.

В программу Игр-2022 в Пекине включили сразу семь новых дисциплин: монобоб, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуб.

В общей сложности на Олимпиаде-2022 будет представлен 91 Национальный олимпийский комитет. Впервые в истории зимних игр примут участие Саудовская Аравия и Гаити.

После перерыва снова выступят сборные Американского Самоа, Перу, Тринидад и Тобаго и Виргинских островов.

Где посмотреть Олимпийские игры-2022?

Право трансляций Олимпиады-2022 получили Национальная телекомпания Украины Суспільне и каналы Eurosport.

UA: Перший покажет 100 часов соревнований. На платформе Общественное Спорт будут доступны четыре отдельных плеера с трансляцией соревнований. UA:Перший также доступен на сервисах MEGOGO и OLL.TV.

Зимнюю Олимпиаду можно будет просмотреть на тематических каналах Eurosport. Соревнования по Eurosport будут транслироваться на сервисе MEGOGO. Они будут доступны по подпискам Максимальная, Спорт и Discovery+.

Расписание и время начала трансляций соревнований зимней Олимпиады-2022 в Пекине

2 февраля, среда

14.05. Керлинг. Смешанные пары (Швеция – Великобритания, Австралия – США, Норвегия – Чехия, КНР – Швейцария);

3 февраля, четверг

12.00. Фристайл. Женщины, могул, квалификация 1;

13.45. Фристайл. Мужчины, могул, квалификация 1;

4 февраля, пятница

3.55. Фигурное катание. Командные соревнования, мужчины, краткая программа;

5.35. Фигурное катание. Командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец;

6.05. Хоккей, женщины. Группа В: Дания – КНР, ОКР – Швейцария;

7.17. Фигурное катание. Командные соревнования, парное катание, краткая программа;

14:00. Церемония открытия Олимпиады-2022.

5 февраля, суббота

4.45. Сноубординг. Женщины, сноуборд-слоупстайл. 1-й заезд – квалификация;

5.47. Сноубординг. Женщины, сноуборд-слоупстайл. 2-й заезд – квалификация;

9.45. Лыжные гонки. Женщины. 7,5 км + 7,5 км, скиатлон (розыгрыш медалей);

10.30. Конькобежный спорт. Женщины, 3 тыс. метров (розыгрыш медалей);

11.00. Биатлон. Смешанная эстафета (розыгрыш медалей);

13.35. Прыжки с трамплина. Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин (розыгрыш медалей);

14.40. Фристайл. Мужчины, могул, финал (розыгрыш медалей);

6 февраля, воскресенье

3.30. Фигурное катание. Командные состязания, женщины, краткая программа;

5.50. Фигурное катание. Командные состязания, мужчины, произвольная программа;

4.24. Сноубординг. Женщины, сноуборд-слоупстайл, финал (розыгрыш медалей);

5.00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск (розыгрыш медалей);

6.30. Сноубординг. Мужчины, сноуборд-слоупстайл. 1-й заезд – квалификация;

6.57. Сноубординг. Мужчины, сноуборд-слоупстайл. 2-й заезд – квалификация;

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 15 км (розыгрыш медалей);

10.30. Конькобежный спорт. Мужчины, 5000 м (розыгрыш медалей);

13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины, индивидуальное первенство, обычный трамплин (розыгрыш медалей);

14.40. Фристайл. Женщины, могул, финал (розыгрыш медалей);

15.15. Санный спорт. Мужчины, финальный заезд (розыгрыш медалей).

Время соревнований указано по Киеву. Подробное расписание на другие соревновательные дни будет доступно позже.