Зимние Олимпийские игры-2022 стартуют в столице Китая уже 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля, когда состоится торжественная церемония закрытия.
В программу Игр-2022 в Пекине включили сразу семь новых дисциплин: монобоб, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуб.
В общей сложности на Олимпиаде-2022 будет представлен 91 Национальный олимпийский комитет. Впервые в истории зимних игр примут участие Саудовская Аравия и Гаити.
После перерыва снова выступят сборные Американского Самоа, Перу, Тринидад и Тобаго и Виргинских островов.
Где посмотреть Олимпийские игры-2022?
Право трансляций Олимпиады-2022 получили Национальная телекомпания Украины Суспільне и каналы Eurosport.
UA: Перший покажет 100 часов соревнований. На платформе Общественное Спорт будут доступны четыре отдельных плеера с трансляцией соревнований. UA:Перший также доступен на сервисах MEGOGO и OLL.TV.
Зимнюю Олимпиаду можно будет просмотреть на тематических каналах Eurosport. Соревнования по Eurosport будут транслироваться на сервисе MEGOGO. Они будут доступны по подпискам Максимальная, Спорт и Discovery+.
Расписание и время начала трансляций соревнований зимней Олимпиады-2022 в Пекине
- 2 февраля, среда
14.05. Керлинг. Смешанные пары (Швеция – Великобритания, Австралия – США, Норвегия – Чехия, КНР – Швейцария);
- 3 февраля, четверг
12.00. Фристайл. Женщины, могул, квалификация 1;
13.45. Фристайл. Мужчины, могул, квалификация 1;
- 4 февраля, пятница
3.55. Фигурное катание. Командные соревнования, мужчины, краткая программа;
5.35. Фигурное катание. Командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец;
6.05. Хоккей, женщины. Группа В: Дания – КНР, ОКР – Швейцария;
7.17. Фигурное катание. Командные соревнования, парное катание, краткая программа;
14:00. Церемония открытия Олимпиады-2022.
- 5 февраля, суббота
4.45. Сноубординг. Женщины, сноуборд-слоупстайл. 1-й заезд – квалификация;
5.47. Сноубординг. Женщины, сноуборд-слоупстайл. 2-й заезд – квалификация;
9.45. Лыжные гонки. Женщины. 7,5 км + 7,5 км, скиатлон (розыгрыш медалей);
10.30. Конькобежный спорт. Женщины, 3 тыс. метров (розыгрыш медалей);
11.00. Биатлон. Смешанная эстафета (розыгрыш медалей);
13.35. Прыжки с трамплина. Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин (розыгрыш медалей);
14.40. Фристайл. Мужчины, могул, финал (розыгрыш медалей);
- 6 февраля, воскресенье
3.30. Фигурное катание. Командные состязания, женщины, краткая программа;
5.50. Фигурное катание. Командные состязания, мужчины, произвольная программа;
4.24. Сноубординг. Женщины, сноуборд-слоупстайл, финал (розыгрыш медалей);
5.00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск (розыгрыш медалей);
6.30. Сноубординг. Мужчины, сноуборд-слоупстайл. 1-й заезд – квалификация;
6.57. Сноубординг. Мужчины, сноуборд-слоупстайл. 2-й заезд – квалификация;
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 15 км (розыгрыш медалей);
10.30. Конькобежный спорт. Мужчины, 5000 м (розыгрыш медалей);
13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины, индивидуальное первенство, обычный трамплин (розыгрыш медалей);
14.40. Фристайл. Женщины, могул, финал (розыгрыш медалей);
15.15. Санный спорт. Мужчины, финальный заезд (розыгрыш медалей).
Время соревнований указано по Киеву. Подробное расписание на другие соревновательные дни будет доступно позже.