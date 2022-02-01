Сборная Украины по футзалу в полуфинале чемпионата Европы-2022 сыграет с командой России. Встреча состоится в пятницу, 4 февраля. Точное время матча станет известно впоследствии.

Сине-желтые вышли в 1/2 финала благодаря победе над Казахстаном со счетом 5:3, а россияне 1 февраля одолели команду Грузии со счетом 3:1.

Вторую пару полуфиналистов сформируют победитель пары Испания – Словакия, которые встретятся с командой Португалии.

Победа подопечных Александра Косенко над сильной командой Казахстана стала для многих неожиданностью. После матча футболисты и тренерский штаб не скрывали своих эмоций. А в автобусе после победного матча команда спела песню Владимира Ивасюка Червона рута.

Для сине-желтых этот полуфинал турнира стал первым за последние 17 лет. В последний раз Украина играла на этой стадии еще в 2005 году.