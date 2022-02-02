Семикратный победитель Супербоула Том Брэди завершил карьеру

Семикратный чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ) Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

— Я всегда верил, что, если ты не отдаешь себя на 100% американскому футболу, ты не добьешься успеха, а успех – это то, что я так люблю в нашей игре. Это физический, ментальный, эмоциональный вызов каждый день, позволяющий тебе максимально реализовать свой потенциал, и я пытался показывать максимум за последние 22 сезона. Мне трудно писать это, но я больше не буду принимать в этом участия, мне очень нравилась моя карьера в НФЛ, но сейчас пора сфокусироваться на других важных аспектах жизни. Я много думал об этом на прошлой неделе, задавал себе разные вопросы и понял, что я горжусь своими достижениями, и сейчас лучшее время, чтобы дать дорогу новым поколениям, — написал 44-летний Брэди.

Он сравнил свою карьеру с сумасшедшими гонками, “полными взлетами и падениями”.

— Сейчас я сижу и понимаю, что мне очень повезло играть вместе и против великих спортсменов, работать с лучшими тренерами. Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире. Я благодарю одноклубников, болельщиков, тренеров, моих родителей и семью, — добавил он.

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В НФЛ квотербек провел 22 сезона, в которых одержал 243 победы. За свою карьеру Брэди семь раз выигрывал Супербоул – финальный матч за звание чемпиона НФЛ.

Ему принадлежит рекорд в Суперболе, ведь он пять раз признавался самым ценным игроком финала НФЛ. Еще трижды он становился самым ценным игроком сезона. Брэди – обладатель рекорда лиги по количеству тачдаунов (624).

В период с 2000-го по 2019 год он защищал цвета Нью-Ингленд Петриотс. А с 2020 года выступал за клуб Тампа-Бэй Бакканирс, с которыми выиграл последний Супербоул в карьере в 2021 году.