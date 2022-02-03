4 февраля во время торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине флаг Украины будут нести два спортсмена.

Нести сине-желтый флаг поручили олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко и серебряному призеру Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александре Назаровой.

– Это большая честь для меня – нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно, – говорит Александр Абраменко.

Еще с зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 хотела выносить флаг и Александра Назарова.

– Я понимала, что для меня это были дебютные соревнования такого уровня. Поэтому сейчас я очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной, – радуется Александра Назарова.

Это второй раз (после предыдущих Олимпийских игр в Токио), когда флаг страны на торжественной церемонии открытия будут нести сразу два спортсмена – мужчина и женщина.

– Такие нововведения связаны с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства, – объясняют в Национальном олимпийском комитете Украины.

В НОК Украины отмечают, что Олимпийские игры в Пекине-2022 станут наиболее гендерно сбалансированными.

По сравнению с Пхенчханом-2018 процент женщин увеличился с 41% до 45%. Это стало возможным благодаря появлению новых дисциплин, зачисленных в программу соревнований.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.

Сборную Украины будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах.