Сегодня, 4 февраля, в Пекине официально начинаются зимние Олимпийские игры-2022. И хотя соревнования в некоторых видах спорта уже стартовали, традиционно принято считать отсчет Игр именно с открытия, начало которого стартует в 14.00 по киевскому времени.

Действие происходит на Национальном стадионе Пекина, который также известен как Птичье гнездо. Там же состоится церемония закрытия соревнований 20 февраля.

Следить за событиями на Олимпийских играх-2022 можно будет онлайн во время прямой трансляции на UA: Перший.

Чем и как будут удивлять организаторы Игр-2022 посетителей и участников соревнований до последнего держали в секрете.

Известно лишь, что среди лейтмотивов сценария представлены темы экологии и климата. А режиссером действа выступит Чжан Имоу – обладатель Золотого льва Венецианского кинофестиваля и Золотого медведя Берлинале.

На Олимпийских играх в Пекине будут представлены 15 видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов наград. Первые награды вручат уже 5 февраля в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и конькобежному спорту.

Украину на соревнованиях представят 45 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 видах спорта. Наших представителей не будет только в хоккее, керлинге и конькобежном спорте.