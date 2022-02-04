Стало известно, как выглядит столовая в Олимпийском поселке Чжанцзякоу. Здесь кушают украинские спортсмены и тренеры, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине.

На странице НОК Украины и национальной олимпийской сборной в социальной сети Facebook показали, как питаются наши олимпийцы.

На записи можно заметить, что у каждого спортсмена есть свой огороженный столик. Вероятнее всего, это сделано, чтобы уменьшить возможность распространения коронавируса на Олимпиаде.

В столовой используют экологическую посуду – каждый олимпиец имеет отдельную бумажную тарелку, чашку, вилку и нож. Есть автоматические машины, с помощью которых можно сделать чай или кофе.

На выбор спортсмены могут выбрать разную еду. К примеру, йогурты, разнообразные сладости, нарезки, орешки, соусы, салаты, пасту, овощи и прочее.

Кроме того, в свободном доступе можно просмотреть на бумаге состав продуктов, из которых приготовили то или иное блюдо. Они доступны на китайском и английском языках.