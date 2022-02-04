Украинская фристайлистка Анастасия Новосад, которая представляет Украину на Олимпийских играх-2022 в Пекине, возмутилась условиями проживания в Олимпийском городке.

На своей странице в Instagram она опубликовала два коротких видео, в которых рассказала, что температура воздуха в комнате составляет лишь +13°C. Спортсменка отметила, что из-за такого низкого показателя ей, наверное, придется не снимать верхнюю одежду.

В еще одном видео Анастасия Новосад показала, что температура воздуха в коридоре здания, где живут спортсмены, вообще ниже нуля и составляет почти -1°C.

4 февраля на стадионе Птичье гнездо в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 20 февраля.

Места проведения различных соревнований распределены по трем регионам. На национальном стадионе Птичье гнездо уже стартовали соревнования по фигурному катанию. Здесь же пройдет и церемония закрытия Игр-2022.

Яньцин является местом проведения соревнований по горным лыжам, а Чжанцзякоу – местом для катания на лыжах и сноуборде.

На соревнованиях Украину представят 45 спортсменов, которые будут соревноватся в 12 видах спорта. Представителей нашей страны не будет только в хоккее, конькобежном спорте и керлинге.

Больше о том, кто поехал на Олимпийские игры-2022 от Украины — читайте в нашем материале.

Фото: novosad_anastasiya