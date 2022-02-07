По состоянию на второй день зимней Олимпиады-2022 в Пекине, 6 февраля, по-прежнему лидирует Норвегия.

В воскресенье олимпийцы разыгрывали еще 6 комплектов наград.

Разыгрывались медали в прыжках с трамплина, санном спорте и фристайле. Золото получили 10 стран, серебро — 8, а бронзу — 11.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

Норвегия лидирует на Олимпиаде уже второй день подряд. На счету страны 2 золотые медали и 1 бронзовая.

На втором месте оказалась Швеция. У страны за два дня тоже накопилось 2 золота.

Третье место занимает ОКР. Россияне завоевали 1 золотую медаль, 2 серебряные и 2 бронзовые.

На четвертой строчке расположилась Германия. Немецкие олимпийцы получили 1 золото и 1 серебро.

Пятерку лидеров замыкают Нидерланды. Голландцы получили столько же медалей, сколько и немцы — 1 золотую и 1 серебряную.

Украина по итогам второго дня соревнований наград не получила.

В первый день прошли соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно шесть комплектов наград.

Это – биатлон, лыжная акробатика, шорттрек, конькобежный спорт, лыжная гонка и прыжки с трамплина.

Лидером по итогам первого дня стала Норвегия, которой досталось два золота, а всего золотые медали получили пять стран.

Награды получили команда Норвегии по биатлону в смешанной эстафете, а также лыжница Тереза ​​Хауг, которая победила в скиатлоне.

Второе место досталось Словении: у нее одна золотая медаль и еще одна – бронзовая, обе – за прыжки с трамплина среди женщин.

Остальные страны-призеры разделили между собой третье место, благодаря чему в медальном зачете не оказалось четвертого и пятого места – дальнейший пересчет идет с шестого места.

Таким образом, третью позицию заняли Нидерланды, Швеция и Китай – каждая с одной золотой медалью.

Украина по итогам первого дня награды не получила.

Ситуация в Пекине во время Олимпиады

Улицы Пекина, несмотря на Олимпиаду, остаются опустевшими. Журналисты и спортсмены работают в закрытом периметре.

Посетители могут увидеть улицы китайской столицы лишь из окна автомобиля.

Напомним, Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.

На этих Играх от Украины участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград от 15 видов спорта.

В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.

Ранее Факты ICTV опубликовали расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 5 февраля.