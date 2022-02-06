Китайцы сделали стену, которая поглощает ветер: тренер украинских фристайлистов об условиях на Олимпиаде

Тренер украинской команды по лыжной акробатике, которая будет претендовать на награды на зимних Олимпийских играх в Пекине, Энвер Аблаев оценил качество склонов и трамплинов в парке Гентинь.

По его словам, в Китае тщательно подошли к подготовке, однако есть нюансы, которые пришлось устранять.

— На трассе очень ветрено. Китайцы сделали такую стену, которая поглощает не менее 50% силы ветра. Она очень помогает, — отметил тренер.

По словам Аблаева, перед каждой тренировкой начальник склона полностью его готовит, а финишные работы должны проводить тренеры. В целом, как отметил он, царит дружественная атмосфера, а наставники помогают друг другу.

Среди нюансов тренер также отметил, что приземление ему показалось круче нормы.

— Стандарт – 37-37.5, а здесь – все 39. Однако пройдет одна-две тренировки, и все придет в норму. Я не вижу никаких проблем, — добавил он.

Аблаев пояснил, что украинцы перед соревнованиями будут иметь три официальные тренировки. Спортсменам нужно привыкнуть к склону, к углу приземления и к разгону. Тренеры в этот момент должны отмечать, какие нужно делать шаги под определенный угол наклона и как нужно двигаться в зависимости от ветра.

Украинские фристайлисты выступят через четыре дня, 10 февраля. Наши спортсмены будут бороться за медали в смешанных командных соревнованиях. На них Украина уже дважды добывала бронзовые медали на Кубке мира в нынешнем сезоне.

От нашей страны выступят действующий олимпийский чемпион по лыжной акробатике Александр Абраменко, а также Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк.