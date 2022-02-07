Афганистан, Грузия и Украина: как связаны войны России и Олимпийские Игры

На время Олимпиады все войны останавливаются. Традицию, начатую в Древней Греции, стремились перенести и на возобновленные соревнования. В современном мире появился и еще один обычай – говорить, что “спорт вне политики”.

Однако ни первое, ни второе утверждение так и не воплотились в жизнь. Наоборот – Олимпиада нередко становилась инструментом политики и даже войн.

В частности, подобными методами пользовались в СССР. Впервые Олимпийские игры для прикрытия военных целей попытались использовать летом 1980 года. Тогда соревнования проходили в Москве.

За несколько месяцев до них СССР ввел войска в Афганистан. Официальная версия: для поддержки дружественного коммунистического режима. Задачей правительства, и особенно КГБ, было за счет соревнований смягчить удар по имиджу государства.

Но желаемого эффекта советская верхушка не получила. Даже наоборот, большинство западных и мусульманских стран в знак протеста бойкотировали Олимпиаду.

— Потом, конечно, пропаганда сделала из этого большой успех. Потому что наиболее конкурентные команды не приехали. И таким образом Советский Союз и социалистический лагерь практически стали доминантами в спорте, — рассказывает доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

Президент РФ Владимир Путин, как бывший КГБист, оказался хорошим учеником советской машины. Поэтому опять Россия использовала Олимпиаду для прикрытия и вторжения в Грузию 8 августа 2008 года, и оккупации Крыма 2014 года.

Как впоследствии выяснила разведка, подозрительное скопление российских войск в Краснодарском крае рядом с полуостровом было замечено еще до начала массовых сепаратистских митингов в Крыму. Переброску дополнительных войск объяснили тем, что это якобы для охраны соревнований.

Но станет ли Олимпиада в Пекине 2022 новым инструментом в войне Путина? Эксперты, опрошенные Фактами недели, говорят, что все возможно. Кроме того, они обратили внимание на то, что именно в день окончания Олимпиады, 20 февраля, завершаются совместные российско-белорусские военные учения.

А через три дня, 23 февраля, важный для Путина День Советской Армии. Ввиду его приверженности символическим датам вторжение вполне возможно.